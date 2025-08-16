¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cartel
querella penal contra el IPS
Elecciones legislativas 2025
homenaje al general José de San Martín
La pedrera
cerrillos
Seguridad
Reiki
Crisis Económica
Cartel
querella penal contra el IPS
Elecciones legislativas 2025
homenaje al general José de San Martín
La pedrera
cerrillos
Seguridad
Reiki
Crisis Económica

DÓLAR OFICIAL

$1310.00

DÓLAR BLUE

$1320.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Crisis Económica

Ocho de cada diez argentinos recortaron gastos: la crisis golpea al consumo y crece el rechazo a los vetos

Una encuesta nacional de Management & Fit reveló que el 46% de los hogares no llega a fin de mes y que la mayoría debió ajustar sus hábitos de consumo. Además, el estudio muestra un fuerte rechazo a los vetos presidenciales sobre jubilaciones y discapacidad, y una sociedad marcada por la polarización política.
Sabado, 16 de agosto de 2025 09:39
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La crisis económica atraviesa de lleno a los hogares argentinos. Un reciente sondeo de Management & Fit indicó que 8 de cada 10 personas cambiaron sus hábitos de consumo para poder llegar a fin de mes. Los principales recortes se concentran en la compra de indumentaria y calzado, la reducción en el consumo de carne y el reemplazo de primeras marcas por segundas líneas más económicas.

El informe también expone que el 46,3% de los hogares declara que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. Dentro de este grupo, un 29,6% dice enfrentar “algunas dificultades” mientras que un 16,7% asegura atravesar “grandes dificultades” para sostenerse económicamente.

Rechazo a medidas sociales

La encuesta midió además la percepción sobre medidas recientes del Gobierno Nacional. El resultado marca un contundente rechazo a los vetos presidenciales en temas sensibles.

* 67,4% de los consultados rechazó el veto a la emergencia por discapacidad.
* 66,5% se mostró en contra del veto al aumento de jubilaciones.
* 65,1% rechazó el veto al aumento salarial en el Hospital Garrahan.

Polarización creciente

El estudio revela también un escenario político dividido. Entre los votantes de La Libertad Avanza y el PRO existe un mayor nivel de apoyo a las medidas oficiales, mientras que en el electorado de Unión por la Patria el desacuerdo es casi absoluto, sin superar el 10% de respaldo.

Un dato llamativo es que uno de cada tres encuestados (33,2%) no se identifica con ninguna orientación política, mientras que un 26,8% se reconoce como de derecha o conservador, tendencia en crecimiento sobre todo en varones y jóvenes menores de 40 años.

La única medida que generó una opinión dividida fue la privatización de AySA, con un 45,2% de acuerdo frente a un 47,6% de desacuerdo.

En conclusión, el estudio refleja un país donde la economía condiciona la vida cotidiana y la grieta política profundiza el malestar social, en un escenario donde la mayoría de los argentinos siente que cada vez cuesta más llegar a fin de mes.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD