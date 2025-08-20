VIVO. En Diputados, la oposición busca voltear los vetos y darle un golpe al Gobierno nacional

inicia sesión o regístrate.
Los bloques opositores con la ayuda de dos libertarios alcanzaron el quórum con lo cual se abrió la sesión en la Cámara de Diputados donde se busca rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.
La sesión comenzó con la presencia de 136 diputados que fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y radicales. Dos de las presencias que llamaron la atención fueron las de los libertarios Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.