16°
21 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

Atrasar los relojes. Diputados dio media sanción al cambio de huso horario en Argentina

La iniciativa pasó al Senado. Si se aprueba, se debería atrasar una hora los relojes en todo el país y, como consecuencia directa, amanecería y anochecería una hora más temprano.
Jueves, 21 de agosto de 2025 10:16
En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados dio en las últimas horas media sanción a un proyecto que busca modificar el huso horario de Argentina, una iniciativa que ahora avanza hacia el Senado.

Con la modificación, se debería atrasar una hora los relojes en todo el país y, como consecuencia directa, amanecería y anochecería una hora más temprano.

Con 151 votos afirmativos, la propuesta del legislador y exvicepresidente Julio Cobos (UCR) busca ubicar al país cuatro horas al oeste de Greenwich (UTC-4) durante el período invernal.

Los argumentos de la propuesta

La medida surge de la preocupación por un desfasaje significativo entre la hora oficial actual (UTC-3) y la hora solar real, ya que geográficamente la mayor parte del territorio argentino se encuentra dentro de la franja correspondiente al huso UTC-4.

Cobos sostiene que esta disparidad genera diversos inconvenientes, especialmente en el consumo eléctrico, un punto crítico dadas las persistentes dificultades de abastecimiento de energía en el país.

El proyecto subraya que la modificación permitiría un mayor aprovechamiento de la luz solar para reducir el consumo eléctrico, ofreciendo un beneficio crucial durante los meses de invierno.

Además del ahorro energético, se esperan mejoras en el desempeño escolar, al alinearse mejor el “sistema circadiano” de las personas con la luz natural, impactando positivamente en la atención y el rendimiento de los alumnos.

