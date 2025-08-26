PUBLICIDAD

26 de Agosto, Salta, Centro, Argentina
Ladrones de focos
Salta
Romina Uhrig
Personas en situación de calle
Eliminatorias Sudamericanas
Robo en Salta
Préstamo del BID
Tenis
caso Andis
corrupción de menores
Nacionales

Fueron allanados dos barrios de Nordelta donde viven los dueños de la droguería Suizo Argentina

La orden del juez federal Sebastián Casanello fue clara: los investigadores buscaron secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar retornos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.
Martes, 26 de agosto de 2025 21:39
La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes con allanamientos en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta. El operativo se centró en la búsqueda de información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

La orden del juez federal Sebastián Casanello fue clara: los investigadores buscaron secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar retornos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.

Operativos en La Isla y El Golf

Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se desarrollaron en los barrios La Isla y El Golf, donde residen los hermanos Kovalivker. La medida se produjo un día después de que el jefe de Seguridad del complejo prestara declaración indagatoria ante la Justicia.

Durante la tarde de este martes, varios móviles de la Policía de la Ciudad se desplegaron en la zona para llevar adelante las medidas ordenadas por el juez Casanello, en el marco de la causa que investiga el escándalo de los audios que salpica a Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

