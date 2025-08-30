Descuentos para jubilados de hasta 20% en el súper

El Gobierno lanzó el programa "Beneficios Anses", que entrará en vigencia a partir de septiembre con el objetivo de mejorar el poder de compra de más de 7.000.000 de jubilados y pensionados en todo el país.

La iniciativa ofrece descuentos en las principales cadenas de supermercados, con una base de 10% de descuento sin tope de reintegro en compras generales. Adicionalmente, algunos comercios extenderán el beneficio al 20% en artículos de perfumería y limpieza.

Clientes del Nación

Los jubilados y pensionados que cobren sus haberes Banco Nación podrán acceder a dos beneficios extra:

Reintegro extra del 5%: se aplicará sobre las compras abonadas con tarjetas de débito o crédito a través de BNA+ MODO en los supermercados adheridos. Este beneficio tendrá un tope de reintegro de $20.000 mensuales.

Intereses sobre el saldo en cuenta: el banco pagará una remuneración diaria con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 32% sobre el saldo que los beneficiarios tengan en sus cuentas, con un tope de hasta $500.000.