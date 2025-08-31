¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Nacionales

Kicillof calificó de "payaso" a Milei

"No es el dueño del circo, es una estafa electoral", aseguró el gobernador.
Domingo, 31 de agosto de 2025 01:31
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof.
En medio del caso por los audios de Diego Spagnuolo que salpican al Gobierno nacional con presuntos casos de corrupción, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, endureció sus críticas contra el presidente Javier Milei, a quien calificó como "una estafa electoral" y "un payaso".

"Configuró una estafa electoral", lanzó Kicillof en declaraciones radiales, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem. "Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina 'el jefe', eran los Menem 'el jefe'", subrayó.

El mandatario bonaerense insistió en que Milei "no era lo que parecía" y lo definió con una frase que rápidamente escaló en el escenario político: "Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso".

En ese tono, profundizó sus cuestionamientos al Presidente: "Es un tipo subordinado a los intereses, a los poderosos. Se le cae la baba, ve un rico y tira espuma por la boca. Es chupamedias". Y ahondó: "Yo soy peronista, keynesiano; él austriaco y chanta.

 

