10 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Nacionales

La inflación de agosto se mantuvo en 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

​​​​​​​El índice fue el mismo que en julio y la variación interanual se ubica en 33,6%. Transporte encabezó las subas por rubro, con un 3,6%. Educación también estuvo por encima de la media, con 2,5%. Los alimentos aumentaron 1,4%, mientras que la ropa volvió a mostrar deflación.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 16:03
La inflación del mes de agosto fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que va del año, acumula un total de 19,5%.

En la medición interanual, contra agosto del 2024, el incremento alcanzó el 33,6%.

Transporte (3,6%) fue el el rubro que registró el mayor alza en el mes. Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%).

Así, la inflación de agosto se ubicó por debajo de los esperado, que rondaba entre el 2% y 2,2%.

 

 

 

 

 

 

 

