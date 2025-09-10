PUBLICIDAD

Nacionales

El Gordo Dan pidió la renuncia de Lule Menem y Pareja y los acusó de usar a Karina Milei como “escudo humano”

El militante libertario Gordo Dan exigió la renuncia de Lule Menem y Sebastián Pareja. Los acusó de usar a Karina como “escudo humano”.
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 07:21
La interna de La Libertad Avanza tras la derrota electoral escaló a su punto máximo este martes, cuando el militante y streamer Daniel "Gordo Dan" Parisini pidió públicamente la renuncia del asesor presidencial Lule Menem y del armador bonaerense Sebastián Pareja, a quienes acusó de protegerse detrás de la figura de la Secretaria General de la Presidencia.

"Lule Menem y Pareja, si tienen huevos, deberían dejar de usar de escudo humano a Karina Milei y dar un paso al costado", disparó Parisini en su cuenta de X (ex Twitter). El militante exigió la salida de ambos "en honor a la Sagrada Causa de la Libertad que lleva adelante el presidente Javier Milei".

Según publicó Noticias Argentinas, el ataque se produce un día después de que Menem y Pareja mantuvieran una larga reunión de crisis en la Casa Rosada y en medio de feroces críticas internas al armado electoral bonaerense, que LLA perdió por más de 13 puntos.

La chicana de Rebord: "Tirale a Karina, no seas cagón"

El tuit de Parisini generó una catarata de reacciones, incluida una chicana del conductor Tomás Rebord, quien lo acusó de no animarse a criticar a la verdadera dueña del poder en el espacio: "Tirale a Karina papá no seas cagón, ¿qué pasa te retan si decís lo que pensás?".

El comentario de Rebord apunta a que Parisini, al igual que otros críticos internos, evita un enfrentamiento directo con Karina Milei, apuntando en cambio a su círculo de confianza. Ante esto, el propio "Gordo Dan" se defendió y reforzó su independencia: "Y le aviso a todo el mundo que nadie me dice qué carajo escribir o no escribir. Es la verdad y lo que yo pienso. Me chupa bien la pija la opinión de todo el mundo".

