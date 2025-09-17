Día caliente en Diputados y protesta en las calles

Los bloques opositores de la Cámara de Diputados tienen asegurados los votos para rechazar hoy en una sesión especial el veto a la ley que declara la emergencia sanitaria en pediatría, una iniciativa que apuesta a garantizar el funcionamiento y el aumento de sueldos en el Hospital Garrahan, aunque no estaban asegurados los apoyos necesarios para ratificar la ley de financiamiento universitario.

La oposición buscaba garantizar los dos tercios para insistir con la ley que aumenta los recursos para las universidades nacionales. En caso de rechazar los dos vetos, será un golpe duro para el Gobierno porque en el Senado sí hay una amplia mayoría de dos tercios para confirmar la insistencia de las dos leyes.

Fuentes parlamentarias señalaron que "están los votos asegurados para el Garrahan", pero aclararon que "están mas ajustados con el veto de universidades". La sesión especial, convocada para las 13, fue impulsada por los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre para debatir los vetos a las leyes de Garrahan y universidades, pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno y la ley de DNU.

Nueva marcha

Agrupaciones políticas, estudiantiles y gremios realizarán la tercera Marcha Federal para protestar contra los vetos a las leyes de financiamiento educativo y emergencia pediátrica.