Red de trata sexual en torno a un colegio

Una investigación realizada por la Fiscalía de Distrito dejó al descubierto una red que operaba en torno a un colegio secundario, del cual captaban a menores para ofrecerlas en servicios sexuales. Con el remisero, con un rol clave en la captación, los acusados pagaban de 60 a 200 mil pesos.

A instancia del fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, en representación de la Fiscalía de Distrito, el juez federal de Garantías 1, Julio Bavio, hizo lugar a la imputación penal de cinco personas por el delito de trata de personas con fines de captación, promoción, facilitación y explotación sexual.

Esta conducta penal fue formalizada bajo los agravantes de vulnerabilidad, minoridad y cantidad de víctimas, la participación de más de tres personas y por haberse consumado la explotación. Cuatro de ellos fueron imputados como coautores y un quinto (menor de edad), como partícipe necesario.

Al presentar el caso, el fiscal general lo calificó "de una gravedad inusitada y muy complejo".

En concreto sostuvo que se captaban niñas de una escuela para explotarlas sexualmente. Reconoció que hubo denuncias previas que "no fueron atendidas debidamente por los organismos del Estado", por lo que esta organización "continuó actuando y causando daños irreversibles en niñas de 16 años".

Sobre los roles de los imputados, resaltó la función del remisero, quien se valió de la confianza que representan para los padres al llevar a los chicos de un lado a otro. "En lugar de ello, este remisero se dedicó a captar a niñas para ofrecerlas sexualmente a determinados clientes".

El delito, el que comenzó con la captación de alumnas de cuarto año, las que han tenido "encuentros" sexuales a cambio de sumas de dinero con los tres clientes imputados, todo ello por "obra del remisero".

Encuentros de 18 minutos

El fiscal reveló que los servicios sexuales eran organizados por el conductor y tenía como escenarios dos moteles ubicados en la ruta 26, mientras que uno de los clientes prefería que sea en su casa, instancia en la que consumía estupefacientes. En cuanto a la escala de dinero que pagaban los clientes: "por beso se pagaba 60 mil pesos, 20 más por sexo oral y así hasta llegar a 200 mil por penetración si aún no había perdido su virginidad", reveló.

En esta trata describió también el rol del menor, quien era amigo de las víctimas, aspecto que aprovechaba para conocer, entre ellas quiénes era aún vírgenes, información que luego le proveía al remisero y por la cual recibía dinero en compensación.

Además de los precios de por cada servicio sexual, el remisero también había impuesto un cierto código para describir los encuentros a través de los mensajes que mantenía con las menores. Entre otros aspectos, el remisero había fijado los encuentros en 18 minutos, los que se hacían casi sobre el final del horario de escuela. Todo era monitoreado por el conductor, quien les pedía a las menores que se graven en ciertas poses sugestivas para facilitar las ofertas sexuales.