Fentanilo contaminado: Diputados aprobó la creación de un comisión investigadora

En una sesión especial, en la que se rechazaron por amplia mayoría los vetos de Javier Milei a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles, por unanimidad y a mano alzada, la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso de fentanilo contaminado.

A pesar de que en principio estaba previsto que se tratara únicamente el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, los referentes opositores lograron un entendimiento con la diputada del PRO Silvana Giudici para avanzar con la aprobación del proyecto de forma directa.

"Destaco la voluntad de todos los bloques. Esta es más que una comisión investigadora, es también una comisión de seguimiento. Tenemos que seguir en este tono, investigando hasta las últimas consecuencias", resaltó Giudici.

En esa línea, el texto consensuado por todas las partes fija como objetivos centrales esclarecer el número de casos confirmados y sospechosos vinculados al consumo de fentanilo contaminado, reconstruir la cronología del brote y su primera notificación, y determinar las responsabilidades dentro del sistema sanitario público y privado. Además, la medida señala que se investigará la situación de los laboratorios Ramallo y HLB Pharma.

En tanto, la comisión podrá solicitar informes a organismos estatales de los distintos niveles de gobierno y también está facultado a convocar a funcionarios y actores del sector privado. El cuerpo investigador deberá elaborar un informe final que precise responsabilidades y eventuales fallas institucionales.

Por último, la comisión investigadora estará compuesta por 31 diputados en representación proporcional de todos los bloques. Tendrá un presidente, un vicepresidente y un secretario, con quórum regido por el artículo 108 del reglamento de la Cámara. El plazo para presentar las conclusiones será hasta el 9 de diciembre de 2025.