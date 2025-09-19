PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
33°
19 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

agustina torres
muerte en tartagal
denuncias web
caso rosmery aramayo torrez
arturo grande
día del chamamé
Thiago Medina
agustina torres
muerte en tartagal
denuncias web
caso rosmery aramayo torrez
arturo grande
día del chamamé
Thiago Medina

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1520.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Milei en vivo: “El pánico político se está espiralizando en el mercado y generando un aumento del riesgo país”

El Presidente participa del acto central por los 125 años de la Bolsa de Comercio provincial en medio de una semana atravesada por reveses en el Congreso y una fuerte suba del dólar. Además, criticó al exgobernador Schiaretti.
Viernes, 19 de septiembre de 2025 14:31
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego de las derrotas en el Congreso y en medio de la tensión cambiaria, el presidente Javier Milei diserta este viernes ante empresarios en el acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”, afirmó el jefe de Estado.

 

 

 

En la misma línea, el Presidente remarcó: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria”. Milei ratificará el esquema de bandas de flotación cambiaria y estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni. 

La visita del Milei a la provincia que gobierna Martín Llaryora dio inicio oficial a la campaña electoral para las legislativas del 26 de octubre.

Por la tarde, el mandatario participará de un acto de La Libertad Avanza (LLA) que realizará en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán. Bajo la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, Milei llega a la capital cordobesa para respaldar a Gonzalo Roca como primer candidato a diputado nacional por LLA. Noticia en Desarrollo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD