Milei en vivo: “El pánico político se está espiralizando en el mercado y generando un aumento del riesgo país”

Luego de las derrotas en el Congreso y en medio de la tensión cambiaria, el presidente Javier Milei diserta este viernes ante empresarios en el acto central por el 125° aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. “Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo”, afirmó el jefe de Estado.

En la misma línea, el Presidente remarcó: “Son décadas y décadas de ideas en la dirección contraria”. Milei ratificará el esquema de bandas de flotación cambiaria y estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La visita del Milei a la provincia que gobierna Martín Llaryora dio inicio oficial a la campaña electoral para las legislativas del 26 de octubre.

Por la tarde, el mandatario participará de un acto de La Libertad Avanza (LLA) que realizará en avenida Poeta Lugones y Armando Roldán. Bajo la consigna “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, Milei llega a la capital cordobesa para respaldar a Gonzalo Roca como primer candidato a diputado nacional por LLA. Noticia en Desarrollo