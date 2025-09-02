Para contener al dólar, el Gobierno anunció que desde hoy participará en el mercado de cambios

En medio de la volatilidad del tipo de cambio, el Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro, ya que el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

Con intermitencias, el dólar se inclina al alza desde julio pasado, cuando trepó casi 14% en un mes. Ayer, el tipo de cambio oficial minorista se vendió a $1385 en las pizarras del Banco Nación, aunque a mitad de rueda llegó a tocar los $1390. Además, en algunos bancos cerró a $1400.

Se trató de una suba de $25 frente al cierre anterior (+1,8%), envión que lo llevó a alcanzar el valor nominal más alto desde la salida del cepo cambiario.

Noticia en desarrollo