VIDEO. Messi, tras el título con Inter Miami: “Era uno de los objetivos cuando llegamos acá”

Lionel Messi volvió a levantar un título en Estados Unidos y, tras la consagración del Inter Miami en la Major League Soccer, dejó una serie de declaraciones en las que repasó el camino del equipo, los objetivos planteados y el desgaste que significó competir en múltiples frentes. El capitán argentino, clave en el crecimiento deportivo de la franquicia desde su llegada, se mostró visiblemente emocionado y orgulloso por lo conseguido.

“La verdad que muchas felicidad, era uno de los objetivos cuando llegamos acá. Pudimos conseguir la Leagues Cup apenas llegamos”, recordó Messi al inicio de sus palabras, haciendo referencia a aquel primer título obtenido meses después de su desembarco en la MLS. Para el rosarino, aquella conquista marcó un antes y un después: desde entonces, Inter Miami dejó de ser un equipo en reconstrucción para transformarse en un protagonista habitual de las competencias.

El capitán destacó el rendimiento sostenido del plantel durante toda la temporada. “Este año hicimos un gran año donde competimos en todas las competiciones que nos tocó jugar”, señaló. Y no fue un detalle menor: el conjunto dirigido por Gerardo Martino disputó tres torneos en simultáneo, manteniéndose en los puestos altos de cada uno de ellos. En ese repaso, Messi subrayó que “llegamos a una final de la Leagues Cup nuevamente, jugamos una semifinal de la Copa de Campeones”, reafirmando que el crecimiento competitivo del club no fue casualidad.

También hubo espacio para recordar una espina del pasado reciente. “El año pasado salimos primeros del campeonato y lamentablemente quedamos afuera en la primera ronda”, lamentó el capitán. Aquella eliminación temprana había dejado una sensación amarga en un equipo que venía en pleno impulso. Sin embargo, la experiencia pareció haber servido como aprendizaje para la temporada actual.

Por eso, conquistar la MLS tenía un valor especial. “Este año era uno de los objetivos, poder ganar la MLS, y el equipo hizo un esfuerzo muy grande”, subrayó Messi, quien remarcó la intensidad del calendario estadounidense: “Fue un año muy largo, con muchísimos partidos y estuvo a la altura durante todo el año”.