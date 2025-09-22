El Senado tiene los vetos rechazados en la Cámara baja

Los rechazos a los vetos de los proyectos de emergencia en pediatría y de financiamiento universitarios ingresaron el viernes por la tarde al Senado, por lo que la Cámara alta se prepara para debatirlos en el recinto durante la primera semana de octubre.

El miércoles pasado, la oposición de la Cámara de Diputados volvió a propinarle una dura derrota al Poder Ejecutivo al rechazar con mayorías aplastantes los vetos del presidente Javier Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia en salud pediátrica.

La emergencia del Hospital Garrahan se aprobó con 181 votos a favor, 60 negativos y una abstención, mientras que se insistió con la ley de financiamiento universitario con 175 apoyos, 67 rechazos y dos abstenciones.

El dato más saliente de la votación fueron los votos que se le dieron vuelta al oficialismo y que remarcaron la debilidad política en el Congreso a contar con muy pocos votos propios y menos aliados, al menos para el tratamiento de estos temas.

Varios diputados nacionales del PRO se desmarcaron y votaron a favor de ambas leyes, entre ellas Silvia Lospennato, cuyo discurso puso sobre relieve la preocupante desorientación del partido amarillo conducido por Mauricio Macri.

Algo similar ocurrió en el Senado con el rechazo al veto del proyecto de coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en la media sanción de julio salió con 56 votos afirmativos y, el jueves pasado, cosechó 59 voluntades positivas para el sostenimiento de la ley.