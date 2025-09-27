Cristina: "Vamos a volver" a las Malvinas

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner informó que excombatientes que se encuentran en las Islas Malvinas llevaron objetos suyos personales para dejar en el Cementerio de Darwin.

Una delegación se encuentra en las islas desde el pasado sábado y retornará hoy, en el marco del proceso de identificación de soldados caídos en la guerra con Gran Bretaña.

La exmandataria se reunió el 19 de septiembre con excombatientes de la agrupación Cecim de La Plata, previo al viaje al archipiélago.

"Hace unos días, excombatientes que integran el Cecim La Plata me visitaron en San José 1111. Estaban a punto de viajar a Malvinas y querían llevar algunos objetos personales míos para dejar en las islas", publicó Cristina Kirchner en la red social X y agregó: "Desde el fin de semana están allí, junto a nuestros caídos. Malvinas: vamos a volver".

Los objetos

Los artículos personales que les entregó la exjefa de Estado son un crucifijo color rosa con una cruz y una escarapela con la bandera de Malvinas, además de una foto suya junto a Néstor Kirchner que le pidieron los propios excombatientes, según se observa en el video publicado en las redes sociales.

Allí, uno de los excombatientes le pidió una foto conjunta con Néstor Kirchner porque señaló: "Ustedes son la conciencia malvinera en un momento histórico de la Argentina". La expresidenta no solo accedió a dársela sino que también se la firmó.

Participaron de la reunión el presidente de la entidad, Rodolfo Carrizo, el secretario de Derechos Humanos, Ernesto Alonso; y el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, entre otros

En la publicación de la exmandataria hay una foto de la reunión que mantuvo en su domicilio de San José 1111 con los excombatientes.