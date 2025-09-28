¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
10°
28 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

relatos de salta
red de contrabando de granos
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Especial
relatos de salta
red de contrabando de granos
Hipismo
Liga Profesional del Fútbol
Federación Agraria Argentina
Municipalida de Salta
Especial

DÓLAR OFICIAL

$1350.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

Taiana acusó a Milei de "hipotecar el futuro"

Insistió en denunciar beneficios para las cerealeras.
Domingo, 28 de septiembre de 2025 01:42
Jorge Taiana, candidato a diputado nacional.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana cuestionó ayer al gobierno de Javier Milei, al advertir que "utiliza al Estado para promover estafas que benefician a unos pocos y perjudican a la mayoría de los argentinos".

En una nota periodística, el exministro de Defensa señaló que la decisión oficial de suspender las retenciones a los granos permitió que "las grandes cerealeras obtuvieran una ganancia neta de más de 1.500 millones de dólares y el Gobierno resignara ingresos fiscales por igual monto".

En este escenario, Taiana remarcó que "no hay plata para los discapacitados, los jubilados, el Garrahan, ni para las universidades públicas, pero sí para que el Estado le regale" una suma millonaria en dólares a las grandes cerealeras.

El excanciller también vinculó la política económica con la estrategia internacional del Ejecutivo. "El modelo económico actual destructivo e inestable está directamente vinculado con una política exterior de alineamiento automático con Estados Unidos e Israel", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que "lo más grave es que está hipotecando nuestro futuro como país, en especial el de las nuevas generaciones que deberán enfrentarse a una deuda impagable".

Taiana llamó a "alzar la voz para denunciar y frenar una nueva estafa del Gobierno de Milei".

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD