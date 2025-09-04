Milei cerró la campaña, avaló a Karina y dijo que hay empate técnico con el PJ

En un clima de tensión, con incidentes al inicio y al final del acto de cierre de campaña, el presidente Javier Milei rechazó ayer las "injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días", defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en un "empate técnico" para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a "campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores".

Así se expresó el mandatario al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la localidad de Moreno, en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y manifestantes del peronismo y en el que también resultó herido un periodista. El megaoperativo de seguridad que se armó con cientos de efectivos de fuerzas federales y de la policía bonaerense logró evitar hechos de gravedad, pero no golpes, corridas y pedradas.

Violencia y operaciones

"Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física", dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse "metido" con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El mandatario rechazó así las "injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días".

"Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana", enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

"En la desesperación total, van contra la familia. Imagínense como deben estar las cosas en la provincia de Buenos Aires, que se metieron con mi hermana. Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta", voficeró.

Y añadió: "¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual", desafió.

También sostuvo que LLA y el peronismo están en un "empate técnico" para las elecciones del domingo próximo.

"Al kirchnerismo este escenario le aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien".

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Invitación a votar

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ "va a quedarse con la provincia".

"Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada", dijo y señaló que "lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión".

Milei volvió a llamar "enano soviético" a Kicillof. "El ´soviético´ sabe que tiene que desmoralizar a los bonaerenses y que se queden en su casa para no ir a votar. Lo hacen para que este domingo no digamos kirchnerismo nunca más. Ellos utilizan el poder para bloquear el progreso de la gente de a pie. Estás prácticas terminan con bienes de peor calidad a mayores impuestos", dijo.

Luego se refirió a los incidentes que lo tuvieron como protagonista en Lomas de Zamora. "Nos tiraron piedras, quisieron amedrentar a estudiantes en la facultad de derecho. Eso prueba que nuestras ideas son más fuertes porque no debemos recurrir a la violencia para imponerlas, pero ellos sí necesitan. Nosotros los vamos a aplastar en las urnas", afirmó.

La inocencia de Milman y la "casta"

El presidente Javier Milei celebró ayer la decisión judicial que determinó la inocencia del diputado nacional Gerardo Milman, y acusó a la "casta" de haberlo perseguido con falsas acusaciones por su supuesta vinculación con el atentado a Cristina Kirchner en 2022.

"En el día de hoy la Justicia determinó que es inocente Gerardo Milman después de que lo acusaron de todo tipo de cosas. Durante tres años fue calumniado e injuriado y hoy la justicia dice que no había nada en esos audios", sostuvo.

Milei denunció que se trata de un mecanismo sistemático de la "casta" política: "Así es como opera la casta, así es como nos ensucian. Te quieren volver un leproso social para que todo el mundo te repudie con cosas aberrantes".

"A ellos no les importa ensuciar porque están todos sucios. Te quieren llevar al barro", enfatizó.