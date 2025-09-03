"Se cargaron la vida de Nisman" y "el enano soviético de Kicillof", las frases más duras de Milei en el cierre de campaña

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

En el acto de cierre de campaña en Moreno, Javier Milei dejó una batería de frases que marcaron su discurso y que anticipan la intensidad con la que La Libertad Avanza encara la elección en la provincia de Buenos Aires.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Estas son las frases más destacadas de Milei: