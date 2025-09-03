"Se cargaron la vida de Nisman" y "el enano soviético de Kicillof", las frases más duras de Milei en el cierre de campaña

inicia sesión o regístrate.
En el acto de cierre de campaña en Moreno, Javier Milei dejó una batería de frases que marcaron su discurso y que anticipan la intensidad con la que La Libertad Avanza encara la elección en la provincia de Buenos Aires.
Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.
Estas son las frases más destacadas de Milei:
“El domingo le vamos a pinar la provincia de violeta, cueste lo que cueste, tenemos que ganar.”
“Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei, por haberse cargado el partido a nivel nacional, a pesar de las injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros.”
“¿El peronismo no tomó nota de que me agrando en la adversidad?. Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad que la vamos a pasar más todavía.”
“Si se tienen que cargar con la vida de alguno no les importa. Se cargaron con la vida del fiscal Nisman.”
“Para el kirchnerismo vale más la voluntad de un criminal que la de un policía, porque son delincuentes.”
“Los pocos que regresan a sus casas ruegan no volverse una gota más de sangre en el que ha convertido la provincia y en especial el enano soviético de Kicillof"
“Por cada uno de nosotros que se quede en casa, irán cinco de ellos… sus punteros van a estar en cada escuela para hacer trampa, porque no pueden convencer a nadie.”
“Hay que terminar con los fracasados políticos. Tenemos que decir kirchnerismo nunca más, y la única alternativa para derrotarlos es La Libertad Avanza.”
"Ellos necesitan de la violencia, lo hicieron toda la vida, pero nosotros los vamos a aplastar en las urnas.”
“Las encuestas dicen que estamos en un empate técnico. Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo y operan con las peores calumnias".