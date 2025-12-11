La Expo Ciudad vuelve este fin de semana al Centro de Convenciones

La Expo Ciudad tendrá una nueva edición este fin de semana y el Centro de Convenciones, en la zona sur de la capital salteña, volverá a convertirse en un punto de encuentro entre vecinos, emprendedores y servicios municipales. El evento se desarrollará el sábado 13 y domingo 14 de diciembre, con una agenda que combina propuestas recreativas, oferta comercial y atención directa al público.

Además de los stands de empresas locales, espacios para emprendedores, patio gastronómico, juegos y una edición especial de El Mercado en tu Barrio, la Municipalidad anticipó que dispondrá dos servicios de alto interés para la comunidad.

Adopciones responsables: documentación y horarios

El Centro de Adopciones tendrá presencia el sábado 13, de 18 a 21, con un stand dedicado a promover la adopción responsable. Allí, los equipos municipales brindarán acompañamiento, asesoramiento y un proceso guiado para quienes quieran incorporar un animal de compañía.



Para concretar la adopción será necesario presentar fotocopia del DNI, un comprobante de domicilio, ser mayor de 18 años y firmar un acta de compromiso que garantice el seguimiento y la adaptación del animal.

El Móvil de Licencias atenderá ambos días

Otro de los servicios destacados será el Móvil de Licencias de Conducir, que funcionará en el predio tanto el sábado 13 como el domingo 14, de 14:30 a 19:30, por orden de llegada. Los vecinos podrán gestionar trámites vinculados a su licencia con solo presentar DNI, en un formato más ágil y cercano a los barrios.

Con esta propuesta, la Municipalidad busca reforzar su presencia en uno de los eventos más concurridos del año, acercando servicios esenciales y fomentando actividades que combinan bienestar animal, seguridad vial y participación comunitaria.