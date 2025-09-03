Javier Milei, EN VIVO: el presidente encabeza el cierre de campaña en la provincia de Buenos Aires 

El presidente Javier Milei encabeza esta tarde el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, en el municipio de Moreno. La ceremonia, que se realiza en un clima de alta tensión por las advertencias de seguridad, es la última gran demostración de fuerza del oficialismo antes de las elecciones legislativas del próximo domingo.

El acto se desarrolla en el Club Villa Ángela y cuenta con una fuerte presencia de militantes y los principales candidatos del espacio. La transmisión en vivo permite seguir las alternativas del evento a distancia.

Contexto del acto: Tensión y seguridad

El cierre de campaña en Moreno está marcado por un clima de alta tensión, luego de los incidentes ocurridos la semana pasada en Lomas de Zamora, donde la caravana presidencial fue atacada con piedras. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y dirigentes opositores de Moreno habían advertido sobre "riesgos" de realizar el acto en el lugar elegido.

En respuesta, se ha montado un intenso operativo de seguridad a cargo de la Casa Militar y fuerzas federales para resguardar la integridad del Presidente, su hermana Karina Milei, y los principales candidatos del espacio, como José Luis Espert y Diego Valenzuela.

Qué se espera del discurso de Milei

Se espera que el discurso del Presidente se centre en un fuerte respaldo a sus candidatos de cara a las elecciones del domingo, en las que La Libertad Avanza busca arrebatarle poder territorial al peronismo. Además, es probable que se refiera a los escándalos de corrupción que han golpeado a su gobierno en las últimas semanas y que involucran a su hermana Karina, quien también se encuentra presente en el escenario.

Cómo ver el acto de Milei en vivo

El cierre de campaña se transmite en directo a través de varios canales de YouTube afines al oficialismo. La principal vía para ver el evento es:

Canal "Urgente Milei": La transmisión ya se encuentra en vivo y se puede acceder a través del siguiente enlace.

Horario y lugar del evento

Aunque la transmisión ya comenzó, el acto central tiene un horario programado para el final de la tarde.