Audios: Francos respaldó la "filtración intencionada"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respaldó públicamente la hipótesis de que existió una filtración intencionada de audios en el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) referidos a presuntas coimas en las compras de medicamentos para discapacitados. Lo hizo al compartir en sus redes sociales un video clave.

El audiovisual corresponde a una entrevista con el portal Newstad en la que Gisella Robles, expareja y socia del abogado Franco Bindi, afirmó con certeza que "él estuvo involucrado en esas grabaciones" al extitular de la Andis, Diego Spagnuolo. Esos audios se publicaron en el canal de streaming Carnaval, revelando un presunto caso de corrupción.

Francos intensificó la controversia al señalar posibles vínculos de Bindi -quien es actual pareja de la diputada Marcela Pagano- con la Side y el chavismo y se preguntó sobre las implicancias de esta información: "Qué sorpresa ¿Y ahora?".

"La expareja de Bindi afirma que él mismo participó en la filtración de los audios… Qué sorpresa… Además, tiene vínculos con 'agentes de la SIDE, Hugo Moyano, el radical K Leopoldo Moreau, Luis D'Elía y el chavismo'. ¿Y ahora?", expresó el jefe de ministros.

De esta manera, el funcionario apoyó la teoría de la filtración y vinculó a uno de los implicados con servicios de inteligencia y con el gobierno de Venezuela, dejando abierta la cuestión sobre los motivos detrás de la presunta divulgación de los audios.

Réplica de Pagano

Pagano no tardó en responder por X. "Si esto es lo mejor que tienen en nuestra contra, ahora me explico por qué el país está como está. Una psicópata al mejor estilo bebé Reno, pasamos del espionaje ruso y venezolano al drama pasional. Son un meme con patas", posteó.

"Qué le parece si hablamos de CORRUPCIÓN? Se la llevaron del Andis si o no? Menem lo hizo? La filtración para que Ud señale como incapaz a Santiago Caputo al frente de la SIDE se la armaron estos dos especialistas en espionaje Vila y Armelino?", agregó.

Pagano luego apuntó contra el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila: "Guille… pero habla de José Luis Vila, que es tu jefe de asesores… y ahora? Vas a poner a Armelino en la SIDE? Muchachos se les nota mucho la opereta. Van por Santiago Caputo y tienen sed de la caja de los fondos reservados. Así esta el país".