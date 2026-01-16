Reservas: el BCRA sigue comprando dólares y recibe respaldo del FMI

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa acumulando reservas, y en lo que va del año lleva comprado más de US$560 millones, algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó ayer jueves.

La entidad que preside Santiago Bausili se hizo de US$47 millones más en el mercado de cambios.

Al cierre de ayer, el Banco Central acumula US$44.646 millones: desde que se implementó el nuevo esquema cambiario, lleva comprado US$562 milllones en nueve ruedas cambiarias.

En la “fase 4” del programa monetario, la entidad financiera tiene permitido comprar hasta el 5% del volumen diario operado en el mercado, algo que parece haberse superado.

A día de hoy, estas cifras se ubican como las tres compras más bajas del mes: US$9 millones (7 de enero), US$43 millones (9 de enero) y US$47 millones.

“La acumulación de reservas comenzó a un ritmo acelerado, lo cual es muy bueno”, señaló la portavoz del FMI Julie Kozack durante una conferencia de prensa en Washington que siguió esta agencia.

El Fondo insistió siempre en que el Gobierno establezca un proceso continuo de acumulación de reservas. Era uno de los puntos que habían acordado en el acuerdo fechado en abril del 2025.

En paralelo, el FMI llegará durante febrero al país para realizar la primera revisión técnica del programa. Lo adelantó Kozack durante la conferencia de este jueves, pero sin una fecha aún confirmada.