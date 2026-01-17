Las Bolsas de Comercio y Cereales del país celebran la firma del acuerdo

Las Bolsas de Comercio y Cereales destacaron la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea por parte de los presidentes de los países miembros, y lo consideraron "un paso significativo en el proceso de integración y cooperación entre ambos bloques y en el fortalecimiento de los vínculos comerciales, económicos y productivos entre las dos regiones".

En este sentido, dijeron que el acuerdo presenta un potencial significativo para la agroindustria argentina, al ampliar las oportunidades de acceso a mercados y mejorar las condiciones de inserción internacional de las cadenas agroalimentarias, especialmente aquellas orientadas a productos con mayor valor agregado y a destinos de alta exigencia.

Señalaron que el nuevo escenario abre perspectivas favorables para el desarrollo de inversiones productivas, el fortalecimiento de la capacidad exportadora y la consolidación de los complejos agroindustriales, en un contexto que, aun con una implementación gradual, contribuye a ordenar expectativas y a generar incentivos sostenidos para la producción y la industrialización.

Desde las Bolsas de Comercio y Cereales del país se subraya la "relevancia que este proceso puede tener para el entramado logístico y portuario del país, cuyo desempeño resulta clave para acompañar una mayor integración del país a los flujos del comercio internacional".

El acuerdo, a las 13.50

La rúbrica del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE se llevó a cabo ayer a las 13.50 horas en el Gran Teatro "José Asunción Flores" del Banco Central de Paraguay. A excepción del brasileño Lula da Silva, estuvieron todos los jefes de Estado de los países latinoamericanos que suscribieron al tratado: Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), José Raúl Muliño (Panamá) y Santiago Peña (Paraguay), quien oficia de anfitrión por ser el titular pro tempore del Mercosur. También estaban los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Antonio Costa, como representantes de la UE.

Pese a estar presentes los presidentes, la firma fue hecha por los cancilleres del Mercosur, Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieira (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por parte de la Unión Europea, la firma recayó en el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič. Esta modalidad de la ceremonia la decidió semanas atrás Paraguay debido a que, en el caso de la UE, los firmantes formales son los ministros.

Lula se excusó de ir a Asunción al decir que no estaba previsto que los presidentes asistieran a la firma. En el marco de las tensiones que tiene con Milei, aprovechó que tenía un encuentro previamente pactado en Río de Janeiro con Costa y von der Leyen para no tener que ir a Paraguay, y cruzarse con el argentino.