Condor Cliff, paralizada desde 2018

La central hidroeléctrica La Barrancosa (que fue renombrada Jorge Cepernic) debía estar generando electricidad desde 2020. Actualmente, el avance de obra es del 42%. En tanto, la represa Cóndor Cliff (o Néstor Kirchner) presenta un progreso del 20% y está frenada desde el 2018 por el deslizamiento de terrenos. Trascendió que la obra cambiará de comitente nacional, que ya no sería la empresa estatal en proceso de privatización, sino que pasaría a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía.

El proyecto se financia con un crédito otorgado por el gobierno chino, a través de un consorcio de bancos integrado por China Development Bank Corporation, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y Bank of China, y la unión transitoria de empresas (UTE) a cargo del proyecto está integrada en un 54% por la china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex-Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.

Hasta el momento se transfirieron US$1850 millones de un total comprometido de US$4714 millones, de los cuales el último desembolso fue en el año 2022. En 2023 hubo pocos avances en las obras y durante la última semana del gobierno de Alberto Fernández, Enarsa dispuso el freno de la obra. Se espera ahora la reincorporación de 1800 operarios y la generación indirecta de mano de obra de 2200 personas.