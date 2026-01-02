Milei anunció que quiere un bloque regional de centroderecha

El presidente Javier Milei reveló que está trabajando en el armando un grupo regional de centroderecha que estará integrando por diez países para "abrazar las ideas de la libertad" y plantarse "frente al cáncer del socialismo".

Milei expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una entrevista que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

Repercusiones

Oppenheimer informó en sus redes que había realizado la entrevista en Casa Rosada al Presidente de la Nación, donde Milei opinó sobre la relación con Venezuela, sus aliados de derecha de la región para crear un bloque para tomar acciones conjuntas, China y si "quiere perpetuarse en el poder".

En un adelantó que publicó en la redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha pero señaló que aún no tiene nombre pero que tiene como meta defender las "ideas de la libertad".

"Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando", puntualizó

Detalló que la propuesta de ese bloque es "abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas".

En este contexto, Milei dijo que "pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero mentiroso, engañoso, para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si en todos los países donde se aplica es un fracaso".

Bloque con mandatarios electos

La idea de Milei es conformar ese grupo regional de derecha con los presidentes electos de Chile, José Antonio Kast, y de Honduras Nasry Asfura, y los jefe de Estado de Paraguay, Santiago Pena; de Bolivia, Rodrigo Paz; de El Salvador, Nayid Bukee; de Perú, José Jeri; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Mulino y de Republica Dominicana, Luis Abinader.

El anticipo de la entrevista se difundió unas horas antes de que se conociera que tres medios británicos destacaron a Milei como uno de los líderes mas influyentes de este año.