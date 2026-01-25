El agro cerró el 2025 con un récord de exportaciones

Con un fuerte impulso de las exportaciones y un nivel de actividad que alcanzó máximos históricos hacia el cierre del año, el complejo agroindustrial volvió a consolidarse en 2025 como uno de los principales motores de la economía argentina, tanto por su aporte en divisas como por su peso en la producción, el empleo y la dinámica regional.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, durante 2025 las exportaciones agroindustriales crecieron un 12% en volumen y alcanzaron un récord de 115,41 millones de toneladas. En términos de valor, el aumento fue del 9%, con ingresos por 52.337 millones de dólares, de acuerdo con datos procesados por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional sobre la base de estadísticas del Indec.

Diez complejos concentraron el 93% del volumen total exportado: soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, foresto-industria, bovinos, maní y legumbres. En paralelo, 31 complejos mostraron incrementos interanuales, con desempeños especialmente destacados en colza (+127%), arroz (+78%), trigo (+70%), girasol (+36%), sorgo (+31%) y un conjunto integrado por forrajeras, ovinos, preparaciones alimenticias y maní, todos con subas del orden del 25%.

El dinamismo no solo se reflejó en la comparación anual. De los complejos agroindustriales relevados, 18 alcanzaron en 2025 su mayor nivel de exportaciones de la última década, mientras que 132 productos registraron los mayores volúmenes enviados al exterior en al menos los últimos siete años, lo que representa el 36,5% del total exportado, con unas 42 millones de toneladas. Entre ellos se cuentan granos de trigo, poroto de soja, aceites de soja y girasol, maní, azúcar de caña, maderas aserradas y rollizos, moluscos congelados, sebo y carne bovina, alimentos balanceados, miel, jugo de limón, vermut, margarina, semillas de trébol, quesos de pasta azul, pastas rellenas y productos de mostaza, entre otros.

El comercio exterior volvió a mostrar una fuerte concentración

En cuanto a los destinos, el comercio exterior volvió a mostrar una fuerte concentración. China, Vietnam, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Malasia, India, Chile, Indonesia y Argelia explicaron en conjunto más del 58% del volumen exportado, consolidando el peso de Asia y de los mercados regionales como principales demandantes de la oferta agroindustrial argentina.

Este desempeño en el frente externo se dio en paralelo a una marcada recuperación de la actividad interna del sector. De acuerdo con el Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR), elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, la cadena agropecuaria alcanzó en diciembre de 2025 un récord histórico, con una suba mensual desestacionalizada del 1,7%. Con ese avance, el nivel de actividad se ubicó 11,3% por encima del registrado en el mismo mes del año anterior.

El crecimiento mensual estuvo traccionado principalmente por el avance de las labores agrícolas, que aumentaron un 3,3%, y por el mayor procesamiento de granos, con subas del 4,2% en la molienda de cebada y del 0,9% en la de trigo. También se observó un desempeño positivo en el segmento energético de base agroindustrial: la producción de bioetanol creció 3,6% y la de biodiesel un 0,6%, mientras que la faena porcina mostró una leve mejora del 0,3%.

No obstante, el cierre del año también dejó señales de heterogeneidad dentro de la cadena. El procesamiento de soja y girasol cayó un 2,7% en relación con noviembre, y el sector ganadero exhibió retrocesos, con bajas del 1,5% en la faena bovina, del 1,6% en la aviar y del 0,6% en la producción láctea.

En el plano externo, el subíndice de agroexportación del IACA-BCR mostró una disminución mensual del 0,9%, explicada principalmente por una menor salida de maíz.