Argentina tendrá que pagarle al FMI USD 13.500 millones en cinco años

La Argentina deberá pagar intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) por unos USD 13.500 millones durante el próximo quinquenio, según cifras oficiales del organismo. Entre 2026 y 2030, el monto total a cancelar asciende a USD 13.432 millones, calculado a la cotización actual de los Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta que utiliza el Fondo.

El mayor peso de esos compromisos se concentrará entre 2026 y 2028, en un contexto de elevada carga financiera para el país.

Vencimiento de 2026

Solo en 2026, los vencimientos de capital e intereses suman alrededor de USD 4.400 millones, que podrían ser cubiertos con los desembolsos pendientes del crédito por USD 20.000 millones acordado con el FMI en abril de 2025. El próximo pago de intereses será el 1 de febrero, por casi USD 830 millones.

Desde el préstamo extraordinario otorgado en 2018, la Argentina ya pagó USD 14.773 millones en intereses al FMI, de acuerdo con datos del Banco Central. Al cierre de 2025, la deuda total con el organismo ascendía a USD 57.100 millones.

La proyección de intereses supone que no se otorguen nuevos créditos. En caso de que el FMI complete los desembolsos pendientes, la deuda y la carga financiera se incrementarían, alargando los plazos de pago.