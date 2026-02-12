PUBLICIDAD

convento san bernardo
Paritarias estatales
causa Estrada
Reforma laboral
convento san bernardo
Paritarias estatales
causa Estrada
Reforma laboral

Nacionales

Entre risas y abrazos, Karina Milei, Bullrich, Adorni y Santilli celebraron el triunfo en el Senado

Bullrich subió a los palcos para festejar con los funcionarios nacionales.
Jueves, 12 de febrero de 2026 06:47
Festejos tras la votación a favor del proyecto del oficialismo
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se presentó pasadas las 0.30 en un palco del recinto del Senado a la espera de la votación de la reforma laboral, al que se dio casi una hora después.

Karina Milei llegó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli; al subsecretario Eduardo “Lule” Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Los funcionarios ingresaron al recinto cuando terminaba de brindar su discurso el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, a tiempo para escuchar a la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó a la hermana del presidente Javier Milei y al resto de los integrantes del Poder Ejecutivo, ante lo que la secretaria general de la Presidencia esbozó una leve sonrisa.

Bullrich tuvo el discurso final y luego se procedió a la votación, que arrojó un triunfo: 42 votos a favor y 30 en contra.

Minutos después, cuando la sesión siguió con la votación en particular, la titular de la bancada oficialista subió al palco para celebrar con los funcionarios nacionales, entre abrazos y sonrisas.

Temas de la nota

Temas de la nota

Últimas noticias

