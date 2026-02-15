"El derecho penal no previene el delito"

El abogado Francisco Oneto analizó ayer la posible reforma que llevaría el límite a los 14 años y fue tajante al definir el rol de la ley: "El derecho penal no está para prevenir el delito, está para tutelar los efectos del delito".

Según Oneto, la sanción es como una "aspirina" que solo se toma cuando el dolor de cabeza ya apareció, pero que de ninguna manera evita la enfermedad social que origina la delincuencia.

Para el letrado, existe una contradicción en el ordenamiento jurídico actual, ya que, por coherencia con el Código Civil y Comercial, la edad de imputabilidad debería ser incluso menor: "El discernimiento para los actos ilícitos se adquiere a los 10 años. Vos a los 10 años sabés lo que está bien y lo que está mal".

En diálogo con Radio Rivadavia, aclaró esto no implica una postura personal a favor de esa cifra, sino una observación sobre la armonía normativa.

Sin embargo, advirtió que bajar la edad a los 14 no garantiza resultados mágicos: "Dudo que vayas a conseguir los efectos que se buscan. No es que a partir de ahora los menores van a dejar de delinquir, sino que eventualmente delinquirán y recibirán sanción".

El letrado también desmitificó la idea de que los menores de 16 años gozan de una libertad absoluta tras cometer crímenes graves con la legislación actual: "Hay un mito divulgado que está mal, que es que el menor de 15 que mata se va a la casa. La ley actual establece que el juez dispone del menor y lo manda a un instituto".

Señaló que el verdadero foco de la discusión debería estar en el tratamiento tutelar y no solo en la faz punitiva, diferenciando la pena -que reciben los mayores de 16- de la tutela que se aplica a los no punibles.

Para Oneto, el "término medio" actual no logra ni reinsertar al joven ni satisfacer el reclamo de justicia, dejando al Estado en una posición de ineficiencia constante frente al fenómeno criminológico.