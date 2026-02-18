PUBLICIDAD

18 de Febrero, Salta, Centro, Argentina
Inflación
Escritura
Reforma laboral
Autos de Colección
Voley femenino
Diego Santilli
Tolerancia cero
Nacionales

La suba de los alimentos se desacelera

Las entidades que miden la inflación estiman que el aumento del rubro varía del 0,6 al 2,8% en las dos primeras semanas.
Miércoles, 18 de febrero de 2026 01:37
Luego del dato de 2,9% en enero y la vuelta atrás sobre la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el rubro de los alimentos y bebidas volvió a registrar subas durante las dos primeras semanas de febrero, lo que presionaría a la inflación del segundo mes del año, según distintas consultoras privadas.

La inflación de enero marcó su quinto mes en alza y se aceleró al 2,9%. En particular, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas cerró con un incremento de 4,7% y fue la división de mayor aumento.

Según trascendió, los informes preliminares de distintas consultoras sitúan una desaceleración de ese rubro, aunque algunas lo ubican por encima del 2%.

Para EcoGo, la inflación de los alimentos ronda entre 2,6% y 2,8%. Y estima que el IPC de febrero se sitúe en torno al 2,7% y 3%.

Carnes y verduras

Econviews arrojó una suba inferior, con 0,6% para la segunda semana. Entre ellos destacan la suba de la carne (+2,3%) y la baja de las verduras (-0,5%). Para las cuatro semanas, prevé un aumento del 2,2% en el rubro.

Tras haber ponderado un alza de 2,5% en la primera semana (1,6% mensual), la medición de LCG se disminuyó al 1% para la segunda semana (2,4% mensual).

Por su parte, Analytica también obtuvo una medición inferior al resto: en la primera semana consignó una variación del 0,6% en alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires (GBA), lo que ubicaría el promedio mensual en torno al 2,6%.

La consultora estima una inflación menor a la de enero a través del IPC Invecq, que rondaría el 2,7% aunque prevé que cierre febrero en 2,5%, continuando con una "leve desaceleración".

 

