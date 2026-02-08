La educación a distancia redefine el futuro profesional

Acceder a una carrera soñada hoy está al alcance de la mano. Si bien durante décadas el desarraigo era la única opción, la tecnología ha derribado esas barreras y se convirtió en el puente indispensable entre la educación de calidad y el mercado laboral, sin importar la geografía. La transformación digital ha consolidado a las carreras a distancia como una modalidad que muchas veces supera las ventajas de la presencialidad tradicional y se adapta a las nuevas demandas del mundo profesional.

Estudiar de manera virtual es una elección inteligente que ofrece beneficios concretos. La flexibilidad es su principal atractivo, ya que permite a los estudiantes organizar sus propios horarios y cursar desde donde estén, haciendo posible compatibilizar el estudio con el trabajo u otras responsabilidades. Fundamentalmente, esta modalidad garantiza un acceso sin barreras geográficas, brindando la posibilidad de formarse en el ámbito universitario sin la necesidad de mudarse y evitando así los sacrificios que implican el desarraigo.

El formato en sí promueve el desarrollo de habilidades digitales clave, como la autogestión y la disciplina, además de que los títulos obtenidos tienen la misma validez nacional que un graduado presencial. En ese sentido, el verdadero reto de la educación superior no es solo transmitir conocimiento, sino formar profesionales que posean las habilidades dinámicas que el mundo laboral exige ahora. Además del título de grado, hoy las empresas valoran cada vez más competencias como el pensamiento crítico, el liderazgo, la creatividad y el manejo de herramientas como la Inteligencia Artificial generativa. En ese escenario, la tecnología y la visión de futuro de las universidades adquieren un papel central.

En este contexto, la Universidad de Morón (UM) se destaca como una universidad modelo en cómo implementar una educación en línea que responde a estas demandas. La UM no solo ofrece una robusta modalidad a distancia que permite a estudiantes de todo el país acceder a carreras con títulos nacionales, sino que ha sido reconocida a nivel internacional como un caso de éxito en innovación por Coursera, la prestigiosa plataforma global de educación en línea desarrollada por académicos de la Universidad de Stanford.

Este reconocimiento se debe a una estrategia integral: la UM combina la formación académica tradicional con habilidades digitales y blandas. Sus estudiantes, sin costo adicional, acceden a trayectos formativos complementarios en áreas clave como Inteligencia Artificial Generativa -en un programa certificado por IBM-, Pensamiento Crítico, Comunicación Efectiva, Liderazgo y Creatividad, y Gestión de Proyectos, todo a través de Blackboard, la plataforma de enseñanza más prestigiosa a nivel mundial.

Otro beneficio destacado es la posibilidad de acceder a una segunda titulación de manera ágil, gracias a la acreditación de las materias comunes ya cursadas. La Universidad de Morón mantiene convenios con instituciones europeas que permiten a sus estudiantes gestionar la doble titulación y obtener un título internacional.

Entre ellos se encuentran los acuerdos con la Università degli Studi di Udine para graduados de Arquitectura; la Universidad de Extremadura para estudiantes y egresados de Ingeniería Agronómica y Ciencias Químicas; la Universidad Internacional de La Rioja para alumnos y graduados de Abogacía, y la Universidad Autónoma de Barcelona para quienes cursan o completaron la carrera de Turismo. A este ecosistema de alianzas se suman los más de quinientos acuerdos que la universidad posee con empresas, instituciones y organizaciones, diseñados para facilitar una rápida salida laboral tanto para sus estudiantes como para sus graduados.

Como señaló Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes de la UM y experto en educación digital, “el objetivo es claro: brindar experiencias educativas innovadoras, alineadas con las demandas del mercado laboral". La visión de la Universidad de Morón demuestra que el futuro de la educación reside en esta sinergia: la calidad académica potenciada por la tecnología, preparando a los estudiantes no solo para su primer trabajo, sino para una carrera en constante evolución, sin importar en qué parte del país se encuentren.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 ya están abiertas. Para más información ingresar a https://venialaum.unimoron.edu.ar/.

