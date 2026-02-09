Cúneo cuestiona la figura del femicidio

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refirió a la figura penal del femicidio, a la que calificó como "difusa e imprecisa" desde su incorporación al Código Penal en 2012.

Según explicó, la actual redacción presenta problemas constitucionales porque se concentra únicamente en la mujer como sujeto protegido, algo que, a su criterio, contradice el principio de igualdad ante la ley. "El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley", afirmó.

El ministro adelantó que la propuesta oficial apunta a una nueva tipificación que abarque todas las hipótesis bajo el nombre de "hombricidio y femicidio", con el argumento de que la legislación debe contemplar por igual los crímenes cometidos por razones de desprecio al sexo, superioridad o sometimiento, sin limitarse a un solo género.

"Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos", aclaró, buscando despejar temores sobre una eventual reducción de condenas.

En esa línea, sostuvo que si un hombre es asesinado en circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena debe ser idéntica a la que recibe quien mata a una mujer en iguales condiciones.

El ministro consideró además que existen sectores de la academia que cuestionan la figura actual por considerarla discriminatoria y que la reforma que impulsa busca otorgar mayor precisión jurídica y evitar contradicciones en su aplicación.

En paralelo, Cúneo Libarona debió salir al cruce de versiones periodísticas que sugerían su posible salida del Gobierno. Aseguró que se trató de "operaciones de prensa" y reafirmó el respaldo del presidente Javier Milei. "Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas", afirmó.

El ministro defendió el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, al señalar que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente.

"Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad", sostuvo para justificar el límite de edad propuesto por el Gobierno.