1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Conflicto en Medio Oriente
Autódromo Martín M. de Güemes
Torneo Primera Nacional 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Canal de la Yrigoyen
tensión bélica mundial
mercadería extranjera
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
Nacionales

Se perdieron 120 mil empleos en la construcción

Según la Cámara, hubo una caída del 25% de la actividad.
Domingo, 01 de marzo de 2026 01:18
Gustavo Weiss,, titular de la Cámara de la Construcción.
El titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, advirtió que el sector experimenta una "crisis profunda" que provocó la pérdida de 120 mil empleos directos, producto de una caída del 25% en la actividad entre mediados de 2023 y 2024.

Weiss describió un panorama de estancamiento severo derivado de la "casi total ausencia de la inversión pública nacional".

Según el dirigente, aunque existe cierto dinamismo en provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, este "no alcanza para compensar la parálisis de los proyectos nacionales". A este escenario se suma un mercado inmobiliario privado que definió como "tranquilo", debido a que los créditos hipotecarios actuales no cuentan con el volumen necesario para traccionar el sector de manera significativa.

En diálogo con Splendid AM 990, Weiss vinculó la problemática del empleo no solo con el ajuste fiscal, sino también con los riesgos de una apertura económica irrestricta y el avance de la inteligencia artificial: "Estamos ante un gravísimo problema de empleo en el mundo".

En esa línea, advirtió que es "muy difícil competir" contra potencias como China, que operan con costos subsidiados y volúmenes inalcanzables para la industria nacional.

"Si nuestra idea es que los consumidores argentinos compren lo más barato posible, está bárbaro, pero tenemos que pensar también en el empleo", sentenció.

 

