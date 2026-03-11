En Expoagro, el Gobierno instó a los productores e industriales a invertir

El secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase, analizó ayer las bases de la actual coyuntura económica y envió un mensaje de confianza al sector agroindustrial, al asegurar que el país atraviesa un proceso de ordenamiento inédito.

El funcionario hizo hincapié en que la estabilidad macroeconómica actual no responde a una imposición externa, sino a una estrategia planificada.

"Ésta vez es diferente porque hay una estabilización que se dio por decisión del presidente Javier Milei y el equipo económico; no fue impuesta por el mercado", afirmó Furiase, al destacar además el respaldo social y el apoyo político en el Congreso para avanzar con reformas estructurales.

Escenario propicio

Para el secretario de Finanzas, el 2026 se presenta como un año clave para la inversión productiva del agro.

"Este es un año especial para invertir, sin brecha cambiaria, con bajas en las retenciones, precios de los commodities en buen nivel y estabilidad macro", recalcó el funcionario nacional.

También valoró la aprobación de reformas estructurales, como la nueva Ley de Modernización Laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

Por último, respecto a la influencia del contexto internacional, el funcionario planteó que "lo mejor que hay para cualquier shock externo es tener una macro sana, superávit fiscal, un Banco Central recapitalizado y un orden monetario".

Créditos para ganaderos

El Gobierno y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) anunciaron ayer la ampliación de los créditos sobre el valor producto, que habían agotado cupos, para permitir a los productores mantener una cuota en base a lo que producen.

"Valor producto: uno paga la cuota en base a la cantidad de kilos que produce. Si baja el precio, se alarga más el préstamo", dijo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta.

En Expoagro, el funcionario explicó que "si el productor pagó una cuota de 300 kilos, paga lo mismo, sin importar si sube o baja". Y explicó que la línea de crédito consiste en el "engorde y recría de animales".

También el presidente del BICE, Maximiliano Voss, afianzó la idea del crédito en el producto.

"A partir de ahí toda su estructura productiva va a estar sometida a esos kilos de novillo, independientemente de lo que suceda en la macro, la micro, el tipo de cambio o cualquiera de las variables que nos marca el productor".

Según Voss, resulta "complejo" desde el punto de vista del banco dado las "normas regulatorias", mientras que desde el punto de vista del productor resulta "muy fácil de entender".