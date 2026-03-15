El PRO se reúne para rearmar su estrategia para 2027

El PRO realizará el próximo jueves un plenario del Consejo Nacional con el objetivo de fortalecer su estructura partidaria y comenzar a delinear su estrategia electoral rumbo a las presidenciales de 2027. El encuentro, que se llevará a cabo en Parque Norte desde las 10, marcará además la reaparición del expresidente Mauricio Macri en una actividad partidaria.

El macrismo espera reunir a unos 500 dirigentes entre militantes, diputados, senadores y legisladores provinciales, además de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. La convocatoria busca debatir el futuro del espacio y avanzar en la reconstrucción de su identidad política tras las tensiones internas y las fugas hacia otros espacios.

Uno de los ejes del encuentro será fortalecer la presencia territorial del partido. La reunión se realizará luego de los resultados adversos en las elecciones de 2025, cuando el PRO compitió en varios distritos aliado con otros espacios y perdió peso parlamentario. Durante el plenario habrá paneles con los jefes parlamentarios Cristian Ritondo y Martín Goerling Lara, además de mesas redondas con los gobernadores y dirigentes del partido. El cierre estará a cargo de Mauricio Macri.

En el encuentro también se analizará la designación de Fernando De Andreis como secretario general del Consejo Nacional, un dirigente cercano al expresidente.