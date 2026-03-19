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Nacionales

Moreno afirmó que "votaría sin problemas“ a Victoria Villarruel si fuera la candidata del peronismo

El ex secretario de Comercio, en cambio, dijo que Axel Kicillof no pertenece al peronismo sino al “progresismo“ y es “conceptualmente lo mismo que Javier Milei”
Jueves, 19 de marzo de 2026 15:16

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 ex secretario de Comercio del kirchnerismo Guillermo Moreno afirmó que votaría “sin ningún problema” a Victoria Villarruel si esta fuese la candidata presidencial del peronismo y dijo que Axel Kicillof pertenece al “progresismo” y es “lo mismo, conceptualmente, que Javier Milei”.

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Además, insistió en que si el candidato del peronismo fuese Kicillof lo votaría solo “por disciplina partidaria”, pero de inmediato aclaró que pertenece al “progresismo” y calificó al gobernador bonaerense y su espacio como “muchachos de la escuela de Frankfurt".

Por contrapartida, sostuvo que los integrantes de La Cámpora, la agrupación que encabeza Máximo Kirchner, “no son progresistas, de ninguna manera”, sino “pibes bien peronistas” que en la época en las que estaban enfrentados con él “era porque recién se estaban formando” como dirigentes.

Respecto de Villarruel, sostuvo que “la votaría sin ningún problema”, aunque reconoció que no habla con ella y que no tiene su teléfono. “Me lo mandó (el periodista Eduardo) Feinmann cuando supo que no lo tenía pero lo borré, porque el teléfono de una dama solo lo acepto si me lo da ella”.

En diálogo con el streaming de Infobae en vivo, el titular del partido Principios y Valores dijo que a la ex presidenta Cristina Kirchner la ve “muy bien” pese a su prisión domiciliaria, y señaló: “Ella conduce un sector importante del peronismo y tenemos que encontrarnos todos”.

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