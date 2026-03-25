Los salarios suben, pero van detrás de la inflación

Los sueldos "en blanco" no levantan cabeza ya que la inflación fue siempre en primer lugar en la carrera de 2025. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de los salarios creció un 2,5% en enero, aunque se mantuvo por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese período, que fue del 2,9%.

Esta suba se dio como consecuencia de los incrementos del 2,1% en el sector privado registrado, 1,8% en el sector público y 4,4% en el sector privado no registrado.

En el desglose de los distintos sectores, el salario del sector privado no registrado fue el único que le ganó a la inflación de enero, pero el Indec advierte que es un dato provisorio ya que, por cuestiones metodológicas, tienen un rezago de cinco meses.

El sector registrado (que junta al privado y al público) aumentó un 2% en el primer mes del 2026, y registra su quinto mes consecutivo por debajo de la inflación (desde septiembre del último año).

Si se separan los sectores registrados, el privado subió 2,1% (0,8 p.p. por debajo de la inflación) mientras que el público lo hizo en 1,8% (1,1 p.p. por debajo del IPC).

En la medición interanual, la pérdida frente a la suba de precios se repite: el índice de los salarios se incrementó un 37,7% y quedó 5,3 p.p. por encima del costo de vida (32,4%).

-Sector privado registrado: 28,5% interanual.

-Sector público: 30% (ia).

-Sector privado no registrado: 80,6% (ia).

"Estos valores se ubican por debajo de la inflación interanual de enero, que se situó en torno al 32%, lo que confirma que la recuperación del salario real, aunque en curso, aún no logra compensar la pérdida acumulada de los últimos años", indicó el economista Tomás Amerio.

El economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, opinó que las perspectivas no son mejores para los próximos meses, "dado que la inflación no cede y la política del Gobierno es no homologar paritarias superiores al 2% mensual".

Inquietud de la gente

La caída del poder adquisitivo del salario y la posibilidad de la pérdida de empleo pasaron a dominar las preocupaciones de la ciudadanía. Así lo reflejó una Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (Espop) realizada por la Universidad de San Andrés.

De acuerdo a este trabajo, el 37% de las respuestas indicaron a los bajos salarios como una de las preocupaciones centrales y el 36% a la falta de trabajo.

Estas inquietudes vinculadas directamente al nivel de ingreso y la estabilidad laboral han desplazado a otros temas de la agenda pública, superando incluso a la preocupación por la corrupción, que se posiciona en un 33% de las menciones.