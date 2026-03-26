Autosol apuesta al Volkswagen Tera: fue elegido el auto del 2026 en Argentina

El modelo llegó este año al mercado latinoamericano de la mano de Volkswagen y Autosol con el objetivo de fortalecer su presencia y ofrecer una opción moderna, segura y accesible para quienes buscan un SUV versátil. El Volkswagen Tera ya se puede conseguir en tres versiones y apunta a un público amplio, con una propuesta que busca equilibrar precio y prestaciones.

En cuanto a tecnología, cuenta con un sistema multimedia con pantalla táctil, conectividad para celulares y tablero digital, además de asistentes que hacen la conducción más simple y segura, en línea con lo que hoy demandan los usuarios. El confort también juega un rol clave: ofrece un interior espacioso, buena posición de manejo y climatización eficiente, junto a detalles que hacen más cómodo cada viaje, tanto para el conductor como para los pasajeros.

Pero uno de sus puntos más fuertes es la seguridad. El modelo obtuvo cinco estrellas en Latin NCAP, la máxima calificación en la región, lo que refuerza el compromiso de la marca en este aspecto. No hay auto más seguro que un VW.

Autosol, en calle Santa Fe 698 esquina Rioja. W.Echazú

Además, desde Autosol acompañan el lanzamiento con distintas alternativas de financiación que se adapten a tu bolsillo, con cuotas accesibles si accedés desde planes de ahorro. También, con mínimo anticipo, tenés opciones bancarias para financiar a tasa 0%. Incluso con el BNA podés financiar el 100% del auto, buscando facilitar el acceso en un contexto económico desafiante.

Autosol te invita a conocerlo y, por qué no, a manejarlo. Podés realizar una prueba de manejo cuando quieras. Las unidades están disponibles para que puedas conocerlas.

Encontralos en Santa Fe 698 esquina Rioja, de lunes a viernes de 8:30 a 20 hs. Los sábados de 9 a 14 y de 16 a 20 hs, y los domingos de 9 a 14 hs.

También en Zabala esquina Ituzaingó, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.