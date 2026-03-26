Sáenz lanzó la entrega de más de 220 mil kits escolares

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer el inicio de la distribución de kits y manuales escolares en toda la provincia, en el marco del programa "Salta enseña, Salta aprende", y ratificó su compromiso con el federalismo y la igualdad de oportunidades.

El acto se realizó en la escuela N° 4.473 "Hilario Ascasubi" de General Güemes, donde el mandatario provincial puso en marcha un operativo que alcanzará a todos los departamentos, con la entrega de más de 220.000 kits escolares y 180.000 manuales.

Durante su discurso, Sáenz fue enfático al sostener su postura en defensa del federalismo y de los derechos de los salteños. "Hace falta federalismo y por eso lo sigo reclamando, con vehemencia, coraje y valentía. Pero también lo practico: por eso, hasta el último rincón de nuestra provincia van a llegar estos manuales, para que cada alumno tenga las mismas herramientas para crecer", afirmó.

El intendente de General Güemes, Carlos Rosso, destacó la decisión del mandatario provincial al señalar que "en tiempos difíciles, estas medidas son fundamentales para acompañar a las familias. Esto es federalismo, y en Salta se demuestra con hechos". Asimismo, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial a las cooperadoras.