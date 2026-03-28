Audios complican a Milei en la causa $Libra

Nuevos audios incorporados a la causa por el criptoactivo $Libra abrieron un nuevo frente judicial que involucra al presidente Javier Milei y al empresario Mauricio Novelli. El material, extraído del celular del lobbista por peritos del Ministerio Público Fiscal, revelaría un esquema de pagos mensuales en dólares destinados al entonces candidato presidencial durante la campaña de 2023.

Según los registros, Novelli habría coordinado la entrega de dinero en efectivo tras convertir criptomonedas en una "cueva" financiera. En audios enviados a su secretaria, el empresario detalló la operatoria y aseguró: "De Milei me voy a ocupar yo", en referencia a los pagos que también alcanzaban a influencers.

Los mensajes describen transferencias equivalentes a US$2.000 en criptomonedas, que luego eran cambiadas por billetes. La fiscalía no encontró, hasta ahora, recibos que respalden esas supuestas operaciones. El caso también expone la relación entre Novelli y el entorno presidencial, incluyendo referencias a Karina Milei. Incluso, un audio posterior a la asunción del mandatario menciona pagos de US$4.000, lo que sugiere que el vínculo habría continuado en 2024.

Pedido de citación

La investigación, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, se enmarca en la causa por el lanzamiento y colapso del token $Libra. En ese expediente, la querella encabezada por Juan Grabois solicitó la citación a indagatoria del Presidente, su hermana Karina y otros implicados, por presunta estafa. En paralelo, la defensa de Novelli pidió la nulidad de la pericia sobre su teléfono y una auditoría independiente. La Justicia deberá definir en los próximos días si convalida la pericia clave o si accede al pedido de nulidad, en un caso que ya escala a las más altas esferas del poder.