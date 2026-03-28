BCRA supera 40% de la meta de reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró superar el 40% de la meta de acumulación de reservas prevista en la "fase 4" del programa monetario, tras una nueva semana con saldo comprador en el mercado cambiario. La entidad que conduce Santiago Bausili adquirió US$48 millones en la última rueda y acumula desde el inicio de 2026 unos US$4.037 millones.

La meta oficial fijada para este año es de US$10.000 millones, con posibilidad de ampliarse hasta los US$17.000 millones según la evolución de la liquidez y la demanda de dinero. Solo en la última semana, el organismo compró US$251 millones en tres jornadas, con un pico de US$146 millones el miércoles.

A pesar de sostener 56 días consecutivos con compras, las reservas internacionales cerraron en US$43.712 millones, sin lograr superar el umbral de los US$44.000 millones. El crecimiento es moderado si se tiene en cuenta que desde el pico de febrero se registró una caída superior a los US$3.000 millones. En este contexto, el BCRA decidió reducir en 5 puntos los encajes bancarios a partir de abril, con el fin de incrementar la liquidez y potenciar el crédito.

El desempeño comprador fue impulsado por una mayor oferta de divisas, vinculada a la cosecha de trigo y a emisiones de deuda privada. Sin embargo, las reservas netas continúan en terreno negativo, afectadas por los pagos de deuda y la volatilidad internacional derivada de la guerra en Medio Oriente. Los analistas advierten que el BCRA podría necesitar intensificar las compras para evitar una mayor apreciación del peso en un escenario global incierto.