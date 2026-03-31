El Gobierno elevó 52 pliegos para cargos judiciales

Con el ingreso de más 52 pliegos de candidatos por parte del Poder Ejecutivo, el Senado inició el proceso para cubrir más de 300 cargos vacantes de magistrados en distintas fiscalías, defensorías y juzgados de todo el país, uno de las metas que se fijó el Ministerio de Justicia bajo la conducción de Juan Bautista Mahiques.

Los pliegos irán ingresando a la Cámara alta en tandas, según había revelado el titular de la cartera judicial, y deberán pasar por la comisión de Acuerdos, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

Los cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

También se incluyeron los pliegos de candidatos para ocupar los cargos de presidente, vicepresidente y vocales del Directorio de ENARGAS, con la propuesta de renovar el mandato del actual interventor Néstor Laboglia y como vice a Vicente Serra.

La idea, según confiaron fuentes parlamentarias del oficialismo, es "apretar el acelerador" para apurar los plazos y cumplir con las expectativas del Gobierno de tener resuelto el asunto cuanto antes.

De todos modos, la convalidación de esta tanda de pliegos no ocurrirá esta semana acortada por los feriados de Semana Santa, ya que no dan los tiempos.

En los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.