María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo -recientemente liberado tras permanecer detenido en Venezuela-, lanzó un desesperado reclamo para exigir la inmediata libertad de Germán Giuliani, otro ciudadano argentino que continúa preso en el país caribeño.

A través de sus redes sociales, Gómez visibilizó el calvario que atraviesa la familia del detenido y denunció las condiciones que padecen los presos políticos en la región.

El pedido de Gómez se suma a la creciente presión internacional por la situación de los argentinos privados de su libertad en Venezuela. En su mensaje, la mujer describió con crudeza el impacto emocional que conlleva esta situación: "Falta Germán en su casa, conozco a su familia, una familia de mujeres, de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura".

Además de sus palabras, compartió un video de la esposa de Giuliani para profundizar el alcance del reclamo y sensibilizar sobre la angustia que viven los seres queridos de quienes aún permanecen tras las rejas.

La intervención de María Alexandra Gómez tiene una carga simbólica especial al provenir de alguien que experimentó en carne propia el proceso de detención y posterior liberación de su pareja. Con un contundente "Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible", Gómez buscó poner en el centro de la escena política y social la necesidad de una solución urgente para el caso de Giuliani.

La familia de Giuliani ha mantenido durante meses una lucha constante por la verdad y la justicia, enfrentando las dificultades que impone el sistema judicial venezolano. El respaldo de quienes ya lograron sortear esta traumática experiencia refuerza la demanda por el respeto a los derechos humanos y la garantía de un debido proceso para todos los ciudadanos extranjeros que permanecen detenidos en Venezuela.