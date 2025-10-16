VIDEO: “Milei necesita legisladores que lo acompañen para seguir cambiando la Argentina”, afirmó Emilia Orozco

En un encuentro realizado en la Casa Libertaria, la candidata a senadora nacional Emilia Orozco destacó la visita de los dirigentes juveniles Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón, dos de las principales figuras del movimiento libertario a nivel nacional. “Estamos muy contentos, necesitábamos ese apoyo en la recta final. Son referentes que inspiran y fortalecen el trabajo que venimos haciendo en Salta”, expresó.

Orozco calificó esta etapa de campaña como “durísima”, marcada por los agravios y las fake news, aunque sostuvo que el equipo libertario se mantiene firme. “Muchos dicen ‘esto es política’, pero cuando uno está en este lugar cuesta verlo con serenidad. Han sido semanas de ataques permanentes al gobierno nacional”, señaló.

Agenda en el norte

La candidata informó que hoy recorrerán distintos municipios del norte provincial para llevar “el mensaje del presidente Milei” a cada rincón de Salta, y anticipó que el viernes planean un encuentro masivo con jóvenes. “Queremos generar puntos de contacto con la gente, explicar nuestras propuestas y por qué creemos que este proyecto necesita más senadores y diputados comprometidos con el cambio”, sostuvo.

Durante la charla, Orozco remarcó la importancia de mantener presencia territorial: “No dejamos de recorrer la provincia nunca. Acompañamos a nuestros candidatos en las provinciales y seguimos visitando incluso los lugares más pequeños, donde otros solo ven números y nosotros vemos personas”.

“Emilia defiende las ideas del presidente y no se vende bajo ninguna circunstancia”

Por su parte, Iñaki Gutiérrez expresó su apoyo a la dirigente salteña y remarcó la importancia de fortalecer el espacio libertario en todo el país.

“Era imposible no acompañar a Emilia. Ella defiende el proyecto de Javier Milei y nosotros, como jóvenes y militantes de La Libertad Avanza, queremos representantes que no se vendan bajo ninguna circunstancia. Eso vale oro”, destacó el referente juvenil.

Gutiérrez insistió en que la juventud libertaria tiene un papel central en el futuro político argentino. “No ocupamos cargos públicos, pero somos parte de una generación que está defendiendo las ideas del cambio. Venir a Salta era fundamental, no podíamos saltearlo de ninguna manera”, dijo.

“Las mujeres también tenemos un rol central en la transformación”

La periodista y dirigente libertaria Eugenia Rolón también destacó el trabajo de Orozco en la provincia.

“Ver a una mujer como Emilia, plantada, coherente y con una voz firme en defensa de la libertad, es una inspiración para todas las que creemos en este proyecto de país”, expresó.

Rolón sostuvo que La Libertad Avanza “rompió con la vieja política y con los moldes tradicionales del poder”, y que “cada mujer que levanta la bandera de la libertad demuestra que se puede hacer política con honestidad y sin depender de estructuras”.

“Emilia representa esa nueva generación de mujeres que no negocian sus convicciones. Eso es lo que necesita hoy la Argentina”, concluyó.

La boleta y el desafío electoral

En relación con el nuevo sistema de boleta única papel, explicó que su espacio estará identificado con el color violeta, en la cuarta fila del padrón electoral. “Muchos pensaban que iba a ser complicado, pero es muy sencillo. Nosotros encabezamos la lista de senadores con Gonzalo Guzmán, y Gabriela Flores -periodista y candidata a diputada nacional- completa la nómina”, precisó.

Orozco insistió en que el presidente Milei “necesita refuerzo en el Congreso para que el proyecto de país pueda avanzar”. “No se trata de un beneficio personal ni partidario, sino de consolidar un modelo de desarrollo que permita volver a ser la Argentina próspera que alguna vez fuimos”, aseguró.

Crítica al Congreso

La dirigente salteña apuntó duramente contra la oposición: “El kirchnerismo tiene casi secuestrado el Congreso. De 72 senadores, La Libertad Avanza solo cuenta con siete; y de 257 diputados, apenas 38. Con esas cifras es difícil avanzar. Por eso es fundamental que la gente nos acompañe”.

Y añadió: “Cuando me preguntan qué hice por Salta, digo que todo lo que hace el plan del gobierno nacional beneficia a nuestra provincia, porque no hay una Salta fuerte sin una Argentina grande”.

Cierre y respaldo ciudadano

Orozco agradeció el acompañamiento del electorado libertario en la provincia. “En cada recorrido se siente el apoyo. Los bocinazos, los mensajes en redes, la gente que nos dice ‘no aflojés’… todo eso nos da fuerza para seguir adelante”, concluyó.