Especial

Especial

DL Consultores y UCASAL: una alianza que impulsa la formación tecnológica del NOA

Viernes, 17 de octubre de 2025 02:54

La quinta edición de la Feria de Empleabilidad de UCASAL volvió a reunir a empresas, instituciones y estudiantes en un espacio de inspiración y crecimiento. En esta nueva jornada, DL Consultores participó reafirmando su compromiso con la educación y el desarrollo profesional en el ámbito tecnológico.

El evento fue el marco ideal para dar a conocer una de las iniciativas más innovadoras de la compañía: DL Academy, el programa educativo que acerca la formación en tecnología a jóvenes de todo el país y los prepara para ingresar al mundo laboral con herramientas concretas.

En un contexto donde la transformación digital avanza a gran velocidad, DL Academy tiene como propósito ampliar el acceso a capacitaciones especializadas, brindando formación en herramientas digitales y de gestión sin necesidad de migrar a grandes centros urbanos. Con una mirada federal, el programa promueve el desarrollo de las economías regionales y genera oportunidades reales de crecimiento profesional dentro del país.

“Acompañamos a los jóvenes en el inicio de su camino profesional, brindándoles formación y la posibilidad de integrarse a proyectos reales”, destacaron desde DL Consultores.

La alianza con UCASAL potencia este propósito: vincular el conocimiento académico con la experiencia del ecosistema SAP, impulsando el aprendizaje práctico y la inserción laboral en tecnología y gestión empresarial.

Con cada acción, DL Consultores refuerza su compromiso de conectar talento con tecnología y de seguir apostando al desarrollo del capital humano del NOA. Porque el futuro —aseguran— se construye desde la educación, la innovación y las oportunidades compartidas.
 

