Fuerte lluvia en Salta: más de 30 incidentes por caída de árboles y calles anegadas

Una intensa tormenta afectó a la ciudad de Salta entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, dejando como saldo más de 30 incidentes en distintos barrios. Las principales consecuencias fueron árboles y postes caídos, calles anegadas y vehículos atascados por el agua y los residuos arrastrados por la lluvia.

Según se informó, los sectores más afectados fueron las avenidas Belgrano, Zuviría, Arenales, San Benito y Discépolo, donde se registraron anegamientos por la acumulación de escombros y basura en los desagües. En uno de los casos, un propietario fue multado por tener materiales de construcción que obstruyeron el paso del agua.

En la intersección de avenida Belgrano, una rama de gran porte cayó sobre la calzada, mientras que en Zuviría y Discépolo los equipos municipales debieron intervenir para despejar el área. También se reportaron autos atascados en zonas bajas como San Benito y Arenales.

No hubo familias evacuadas

Desde el área de Desarrollo Social confirmaron que, pese a los daños materiales, no hubo familias evacuadas y las asistencias se limitaron a recorridos preventivos en los barrios más comprometidos.

Por su parte, desde Ambiente y Servicios Públicos destacaron que los canales pluviales y las bombas de desagüe funcionaron correctamente durante la tormenta. En la plaza Gurruchaga se retiró una gran cantidad de neumáticos que bloqueaban las salidas de agua y provocaron anegamientos en la zona.

Ante la posibilidad de nuevas lluvias, las autoridades recomiendan no arrojar residuos que obstruyan los desagües, no sacar la basura durante el temporal y asegurar materiales de obra que puedan ser arrastrados por el viento o la lluvia.

En casos de emergencia: línea 105

En caso de emergencias como inundaciones, árboles caídos o cortes en la vía pública, se puede solicitar asistencia comunicándose con la línea gratuita 105.