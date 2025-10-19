Siguen los cuartos de la Primera Nacional: escándalo en Jujuy y choque de candidatos en Morón

Escándalo en la Primera Nacional: el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn fue suspendido por la terna arbitral (cuando el partido estaba 1 a 0 para el lobo con el gol de Alejandro Quintana), ya que en el entretiempo del cruce correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido, el árbitro Lucas Comesaña denunció amenazas por parte de dirigentes y suspendió el encuentro. Además Morón le ganó a Atlanta 1 a 0.

La expulsión de Matías Noble en los jujeños:

Cabe recordar que este sábado, Gimnasia y Tiro y Estudiantes de Río Cuarto empataron sin tantos y finalmente el choque entre Estudiantes de Caseros y Tristán Suárez será este lunes a las 19.

Un claro penal no cobrado al lobo jujeño

La acción más polémica del partido -antes de que fuera suspendido- se dio a los 13 minutos del primer tiempo cuando el árbitro Lucas Comesaña no cobró un penal luego de una mano de un defensor de Deportivo Madryn dentro del área. Además Matías Noble fue expulsado tras una doble amarilla.

"El partido está suspendido, después resolverá el Tribunbal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral", dijo Lucas Comesaña en TyC Sports después de tomar la decisión de suspender el partido.

"No nos causa gracias hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo saludbridad ni estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso", dijo Ricardo Sastre, presidente de Deportivo Madryn, en diálogo con TyC Sports.