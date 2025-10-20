VIDEO Colonia Santa Rosa: un policía sacó su arma en plena cancha para defenderse de los jugadores e hinchas

Un partido de fútbol en el norte salteño terminó en una escena de tensión y sorpresa, cuando un efectivo policial sacó su arma reglamentaria en medio del campo de juego para defenderse de los supuestos ataques de jugadores e hinchas. El insólito hecho se registró durante el , por el torneo Clausura de la Liga Regional del Bermejo.

Según las filmaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales, el policía aparece en el campo de juego apuntando hacia el suelo y hacia los costados, mientras intentaba contener a un grupo de jugadores que se le acercaba. Otros uniformados intervinieron para calmar la situación y retirar al efectivo, mientras la tensión crecía en los alrededores del campo de juego.

El encuentro terminó con victoria de Ferro por 2 a 1 (4 a 3 en el global), pero el resultado quedó completamente opacado por la violencia. Testigos señalaron que los incidentes comenzaron tras una serie de reclamos que encendieron los ánimos dentro y fuera de la cancha.

También hubo incidentes en el clásico Gimnasia-Pizarro

Casi al mismo tiempo, en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, otro episodio empañó la jornada futbolera del norte salteño. En esta oportunidad, el superclásico local entre Gimnasia y Pizarro fue suspendido luego de que el asistente Gustavo Aparicio fuera agredido con un objeto contundente desde la tribuna. El partido, que iba 2 a 0 a favor de Gimnasia, se dio por finalizado y el resultado global favoreció al “León” de Pizarro por 3 a 2.

Ambos hechos reavivaron la preocupación por la violencia en las ligas regionales. Aún no se conocieron comunicados oficiales sobre ambas situaciones.