VIDEO Brutal agresión en Orán: joven golpeado por jugadores de Aviación pelea por su vida

La madrugada del domingo en Orán terminó en tragedia para una familia. Jorge Luis Morales, un joven de 28 años, fue víctima de una violenta agresión cuando salía del boliche Set, ubicado en calle Bolivia casi esquina Emilia Bustamante. Según su madre, Elizabeth, el ataque fue “un acto de cobardía” protagonizado por un grupo de jugadores de fútbol del club Aviación.

De acuerdo al relato de la familia, Moreales había ingresado al local alrededor de las 4 de la mañana. Dentro del boliche, el grupo señalado habría estado provocando disturbios y lanzando cerveza a otros asistentes. Personal de seguridad intervino y los desalojó para evitar una pelea mayor.

Sin embargo, afuera ocurrió lo peor. En videos que ya están en manos de la Justicia, se observa que Morales, de espaldas y sin participar de ninguna pelea, fue derribado de un golpe en la cabeza. El impacto lo hizo caer de lleno al pavimento, provocándole un fuerte golpe en el cráneo. “Mi hijo no peleó, lo atacaron a traición. Se cayó y empezó a convulsionar”, relató su madre en diálogo con Radio A de Orán.

Una médica que salía del boliche fue quien le brindó la primera asistencia y le salvó la vida. “Gracias a esa mujer mi hijo llegó con vida al hospital”, contó Elizabeth, entre lágrimas.

Un cuadro crítico y una familia desesperada

El joven permanece internado en terapia intensiva del Hospital San Vicente de Paul, entubado y sedado, con diagnóstico reservado. “Tiene sangre en la cabeza y golpes en el cráneo. Está muy grave”, explicó su madre. El doctor Esparza, neurocirujano del nosocomio, decidió inducirle el coma para estabilizarlo y poder controlar un coágulo cerebral que amenaza su vida.

“Cada 24 horas le hacen tomografías para ver cómo evoluciona. Está luchando por su vida”, agregó la mujer.

La familia, que ya radicó la denuncia policial correspondiente, asegura que los agresores están perfectamente identificados por nombre y apellido. “Son los hermanos Masa, del plantel de Aviación. Todo está en la denuncia”, señaló Elizabeth, quien además pidió ayuda a quienes hayan presenciado el ataque: “Si alguien tiene videos o información, que colabore. Queremos justicia”.

La investigación judicial

El caso está en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de Orán, que ya cuenta con la identificación de los presuntos agresores y analiza las cámaras de seguridad del boliche y la vía pública. Según el oficial Axel Villafañe, de la Unidad Regional N° 2, el joven “quedó inconsciente tras ser atacado por un grupo” y fue trasladado de urgencia por personal del SAMEC.

En el lugar trabajó Infantería para dispersar a los involucrados y restablecer el orden. Las autoridades confirmaron que la investigación “continúa para establecer la participación de cada uno de los involucrados”.

“A mi hijo lo atacaron como a Fernando Báez Sosa”

La madre de Jorge no duda en trazar un paralelismo con el caso que conmovió al país. “Quiero recordar lo que pasó con Fernando. A mi hijo también lo atacaron en grupo, sin darle la oportunidad de defenderse. Fue un acto de cobardía total”, expresó.

Mientras el joven pelea por su vida en el hospital, su familia espera respuestas. “Mi hijo salió a divertirse y terminó en coma por culpa de violentos que no deberían estar libres”, concluyó Elizabeth.

Fuente Radio A, Radio Güemes y Radio Ciudad de Orán